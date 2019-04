Trump processa bancos para travar divulgação de informações financeiras

Tamanho do texto

Donald Trump está a tentar travar a todo o custo que o mundo conheça um dos maiores mistérios da sua vida.

O presidente norte-americano e os três filhos mais velhos processaram o Deutsche Bank e o Central One, de forma a impedir que estes bancos divulguem ao Congresso informações sobre as contas bancárias.

Em causa estão os empréstimos cedidos a Trump pelas entidades financeiras que a Câmara dos Representantes, líderada pelos Democratas, quer agora conhecer.

O Deutsche Bank é, de acordo com o jornal The New York Times, o maior credor de Trump, tendo, desde 1998, emprestado o equivalente a mais de 2 mil e 200 milhões de euros (2,5 mil milhões de dólares) a empresas afiliadas ao atual presidente dos Estados Unidos.

A manobra política do presidente poderá ser o último reduto contra as intimações judiciais que os bancos receberam e já se mostraram disponíveis para cumprir.