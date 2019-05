Pela primeira vez em centenas de anos o museu mais famoso de Paris abriu as portas para uma visita noturna.

Daniela Molinari, uma estudante de conservação de arte com 26 anos, venceu o concurso “Uma Noite no Louvre”, uma parceria entre o museu e a empresa de alojamento Airbnb.

Daniela escolheu o namorado para partilhar “uma experiencia mágica”.

Depois do aperitivo com a Mona Lisa, um jantar com a Vénus de Milo, um passeio pelos corredores do museu com uma historiadora de arte e um concerto privado nos salões Napoleão III, chegou o ponto alto da noite e do prémio: dormir dentro da icónica pirâmide do Palácio do Louvre.