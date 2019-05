Angela Merkel visita países da África Ocidental

A chanceler alemã Angela Merkel iniciou esta quarta-feira, uma visita de três dias aos países da África ocidental, Burkina Faso, Mali e Niger, respectivamente. No topo da agenda constam o reforço da segurança e o combate ao terrorismo.

A primeira paragem foi em Ouagadougou onde Angela Merkel foi recebida pelo Presidente de Burkina Faso, Roch Marc Kaboré, seguindo-se uma conferência de imprensa concedida pelos dois estadistas

Angela Merkel reiterou o seu apoio a Burkina Faso no reforço da capacidade policial. E anunciou a prestação de assistência no valor de 7 a 10 milhões de euros. "Será igualmente disponibilizado um montante adicional de 5 milhões de euros para além do previsto" para a ajuda ao desenvolvimento no domínio das alterações climáticas, qualidade dos solos e gestão dos recursos hídricos", concluiu a Chanceler.

Já o presidente Kaboré apelou a Europa que se una na tomada de uma posição comum, para que se possa encontrar uma solução definitiva para a crise na Líbia

Recentemente a Alemanha manifestou igualmente o seu interesse em reforçar a cooperação com outro país africano, nomeadamente Angola, nos domínios das energias renováveis, saúde, petróleos e formação de quadros.

Esta quinta feira Merkel, segue para o Mali onde tem encontro marcado com cerca de 850 soldados alemães destacados no local.