Dia 3 de Maio é Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. A efeméride foi criada pela Unesco, em 1993, com o objetivo de avaliar e defender a liberdade dos jornalistas e de homenagear aqueles que perderam a vida em trabalho.

Este ano, o tema é o "Jornalismo e as Eleições". Para marcar a data, o secretário-geral da ONU declarou que "uma imprensa livre é essencial para a paz".

_"Nenhuma democracia é completa sem o acesso a informação transparente e confiável. É a pedra angular da construção de instituições justas e imparciais, responsabilizando os líderes a falar a verdade com quem detém o poder. É uma realidade especialmente importante em épocas eleitorais - o foco do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa deste ano".

António Guterres mostrou preocupação com o aumento do número de ataques e com a cultura da impunidade. Cerca de 100 jornalistas foram assassinados em 2018. Centenas continuam presos.

Os vencedores deste ano do Prémio de Liberdade de Imprensa são Wa Lone e Kyaw Soe Oo, os dois jornalistas do Myanmar presos desde 2017 depois de divulgarem uma reportagem sobre o assassinato coletivo na comunidade Rohingya.