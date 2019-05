Reino Unido vota nas Eleições Europeias a 23 de maio

Tamanho do texto

Sem entendimento no Parlamento britânico quanto ao Brexit, o Reino Unido vai mesmo ter participar nas eleições europeias deste mês.

O anúncio foi feito esta terça-feira pelo vice-primeiro-ministro do Governo britânico, David Lidington.

"O governo envolveu-se em conversações com a oposição e com o parlamento para tentar encontrar uma solução que tenha o máximo de apoio possível entre os políticos de todos os partidos. O que isso significa, é que dado o pouco tempo há, não será possível concluir esse processo antes da data legal para evitar as eleições europeias."

Os britânicos vão assim escolher a 23 de maio, os 73 eurodeputados do país no Parlamento Europeu.

Representantes que arriscam-se a nem sequer tomarem posse, já que o executivo de Theresa May quer que a 2 de julho, o dia do início da nova legislatura, seja também o dia oficial da saída do Reino Unido da União Europeia.