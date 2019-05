"Breves de Bruxelas": Liberais, agricultores, deportações e Antártida

O belga Guy Verhofstadt é o líder do grupo liberal no Parlamento Europeu, com 69 eurodeputados (quarta maior força no hemiciclo de 751 assentos) e considera que o combate ao populismo é decisivo para o futuro do bloco, mas também quer destronar as tradicionais forças centristas nas próximas eleições europeias.

"Há décadas, o poder era monopolizado por dois partidos: o dos socialistas, por um lado, e o dos conservadores, por outro lado. Acredito realmente que algo de novo acontecerá durante as eleições de 2019: esse velho e cansado sistema político será derrotado pelo novo movimento que vamos criar juntos", disse Guy Verhofstadt, em outubro passado, durante um congresso do partido, em Madrid (Espanha).

Uma análise sobre as propostas e os protagonistas desta família política europeia está em destaque na abertura do programa "Breves de Bruxelas", que passa em revista a atualidade europeia diária. Em destaque estão, também, as seguintes notícias: