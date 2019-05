Afinal os ingleses querem a Europa... pelo menos no futebol

Tamanho do texto

As duas grandes competições europeias de futebol entre clubes ficaram já para a história, ainda antes da final. Sabemos já que tanto a Liga dos Campeões como a Liga Europa vão ser ganhas por equipas inglesas, isto porque conseguiram o pleno das finais.

Depois de conhecermos o cartaz da final da Champions, graças às "remontadas" do Liverpool e do Tottenham, sabemos que o Chelsea e o Arsenal vão jogar a final da Liga Europa.

O feito levou o treinador do Liverpool, o alemão Jürgen Klopp, a brincar com o Brexit e dizer que "os grandes clubes de Inglaterra querem ficar na Europa, mesmo se o resto do país não quer". E rematou que "os clubes não fazem política".

É a primeira vez na história que todos os finalistas das competições europeias vêm do mesmo país e a Inglaterra consegue a proeza que a Espanha quase conseguiu em 2016, quando teve três equipas nas duas finais.

Tanto o Liverpool como o Tottenham Hotspur conseguiram proezas difíceis de prever, com vitórias sobre os favoritos Barcelona e Ajax, depois de terem perdido na primeira mão.

Já no que toca ao cartaz da final da Liga Europa, não surpreende tanto. O Arsenal não teve grandes dificuldades face ao Valência e venceu os jogos das duas mãos. Já o Chelsea, mesmo se claramente favorito, só conseguiu derrotar o Eintracht Frankfurt depois do desempate nos penáltis.