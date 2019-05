Deputado argentino e assessor baleados na capital

Um deputado argentino e um colaborador próximo foram alvejados em Buenos Aires, no que foi descrito pela ministra da Segurança como um ataque de "estilo mafioso".

O congressista Héctor Olivares encontra-se hospitalizado em estado crítico, enquanto o assessor, Miguel Yadón, faleceu no local do ataque, a curta distância do parlamento argentino.

Segundo as autoridades, o alvo principal do ataque - perpetrado por dois homens - seria Yadón, responsável pela coordenação de fundos de infraestruturas elétricas da província de Rioja, enquanto o deputado da União Cívica Radical seria uma vítima colateral.

As autoridades já anunciaram uma detenção, do cunhado do proprietário do veículo usado no crime.