Argentina de luto pela morte de deputado

A Argentina está de luto pela morte do deputado Héctor Olivares. Membro eleito pela União Cívica Radical, que faz parte da coligação do governo, Olivares foi atingido a tiro perto do parlamento, na quinta-feira. Não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer este domingo, no hospital.

Na declaração do luto nacional, o presidente Maurício Macri definiu-o como um homem justo e trabalhador.

Na sequência do ataque, a polícia já deteve seis pessoas. Entre elas os dois presumíveis autores dos disparos, indivíduos com cadastro e classificados como elementos do crime organizado argentino.

As autoridades consideram que o crime teve motivações pessoais; não políticas.