Igrejas reabrem portas no Sri lanka

Três semanas depois, as Igrejas do Sri Lanka voltarm a abrir portas. Depois dos mais mortíferos atentados no país, os cingaleses procuram regressar à normalidade. A segurança foi redobrada e, antes de entrarem na missa, os fiéis foram revistados.

O tempo é de perdão, dizem. "Como cristãos, não respondemos a terrorismo com terrorismo. Temos de perdoá-los. Temos de rezar por eles e trazê-los ao caminho certo," diz um católico entrevistado pela Reuters à saída da missa.

Várias explosões em hotéis de luxo e igrejas fizeram mais de 300 mortos, no dia de Páscoa. Atentados que foram revindicados pelo Daesh.

As autoridades prosseguem as investigações para deter os culpados. Este domingo anunciaram a prisão do fundador de um centro islâmico em Colombo.