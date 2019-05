Lituânia vence Leão de Ouro na Bienal de Veneza

O júri da Bienal de Veneza atribuiu o Leão de Ouro à ópera-performance da Lituânia. "Sun & Sea", de Lina Lapelyte, Vaiva Grainyte e Rugile Barzdziukaite transforma um pavilhão numa praia artificial. O trabalho é uma "crítica às formas de lazer" e à forma como exercem pressão no planeta e no ambiente.

Em paralelo com a Bienal, foi inaugurada “Rothko em Lampedusa”, uma exposição que coloca os refugiados no centro do debate, como explicou à euronews Carlotta Sami, porta-voz do Alto Comissariado da ONU Para os Refugiados.

_“Conheci os sobreviventes deste barco. Apenas 24, todos miúdos jovens, a tremer e com o olhar fixo. Foi de madrugada no porto de Catania, em abril de 2015. E depois vi este barco monstruoso quando foi recuperado com os 800 cadáveres".

Este ano, a Bienal de Veneza tem como tema "Tempos Interessantes". Apresenta projetos de 91 países, entre eles Portugal, Brasil e Moçambique.