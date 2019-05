Morreu Doris Day (1922 - 2019), a voz de "Que sera, sera"

Morreu Doris Day, uma das cantoras e atrizes mais emblemáticas de Hollywood.

A notícia foi avançada pela Fundação homónima pela qual a artista se dedicava à defesa dos direitos dos animais.

"Doris Day morreu esta (segunda-feira) de manhã na sua casa de Carmel Valley", lê-se num comunicado, onde é sublinhada a festa do 97.° aniversário celebrado a 03 de abril, com a presença de cerca de 300 fãs.

"Day tinha vindo a mostrar-se em boa forma para a sua idade até que recentemente contraiu uma grave pneumonia, que resultou na sua morte. Ela estava rodeada por alguns amigos chegados quando morreu", revela o comunicado.

Para a história, Doris Day deixa uma carreira com mais de 650 músicas gravadas, quase 40 filmes com o nome no elenco, algumas personagens icónicas como "Calamity Jane" e músicas eternas na história da sétima arte como "Que será, será", interpretada no filme "O Homem que Sabia Demais" (1956), de Alfred Hitchock.

Como atriz, Day ganhou cinco Globos de Ouro, o prémio de carreira Cecil B Demile, dez prémios Laurel, mas nos Óscares ficou-se apenas por uma nomeação no filme "Conversas de Travesseiro" (1960).