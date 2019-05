Trump recebe Orbán na Casa Branca

Viktor Orbán, admirador do Presidente dos Estados Unidos, consegue a aceitação norte-americana e foi recebido pela administração Trump. O primeiro-ministro húngaro e Donald Trump defendem a construção de muros para travar a imigração ilegal. Lado a lado, na Casa Branca, discutiram esta relação que tem vários pontos em comum.

"Estamos orgulhosos com esta união com os Estados Unidos na luta contra a imigração ilegal, contra o terrorismo e na ajuda e proteção das comunidades cristãs em todo o mundo", disse Orbán.

Donald Trump elogiou o regime de Orbán que, na altura de Barack Obama era considerado como um perigo para a democracia: "As pessoas têm muito respeito por este primeiro-ministro. É um homem respeitado. E eu sei que é um homem duro, mas fez a coisa certa, de acordo com muitas pessoas, no que toca à imigração. Alguns dos problemas na Europa são enormes porque as coisas foram feitas de forma diferente da do primeiro-ministro".

Orbán conseguiu o tempo e a atenção de Trump a tal ponto que vários senadores receiam a influência que possa ter junto do Presidente dos Estados Unidos.