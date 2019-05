Estados Unidos culpam Irão por ataques a petroleiros

Washington acredita que o ataque contra petroleiros nos Emirados Árabes Unidos pode ter sido realizado por elementos simpatizantes ou a trabalhar para Teerão, em vez das próprias forças iranianas.

Washington diz não ter provas concretas sobre quem sabotou os navios, mas responderá em caso de ataque.

"Se formos atacados, responderemos com força militar. Nós não estamos a procurar qualquer conflito com o regime iraniano. Vai ser o regime a decidir, e achamos que será muito melhor se os advertimos contra erros de cálculo. Nós queremos dissuadir, a Presidência deixou isso bem claro, então, estamos focados na diplomacia," declarou o Representante Especial dos EUA para o Irão, Brian Hook.

Do lado iraniano, a resposta é que já previam este tipo de ação para aumentar a tensão

Nós (numa reunião com o chefe da diplomacia da Índia) discutimos assuntos regionais. Também falámos sobre as políticas que os radicais na administração dos EUA e na região estão a tentar impor. Manifestámos preocupações sobre as atividades suspeitas e de sabotagem na nossa região. Já tínhamos previsto que eles realizariam esse tipo de ação para aumentar a tensão," declarou o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Mohammad Javad Zarif.

Esta terça feira, a Arábia Saudita disse que drones com armamento tinham atingido duas estações de bombeamento de petróleo no reino.