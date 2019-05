F-16 despenha-se contra armazém na Califórnia

Tamanho do texto

Um avião F-16 despenhou-se contra um armazém perto da base aérea de March, no sul do estado norte-americano da Califórnia.

De acordo com a Força Aérea, o piloto do caça conseguiu ejetar-se, antes do sinistro, e ficou ferido, tendo sido transportado para um hospital local.

Há registo de cinco pessoas feridas no solo.

A queda da aeronave provocou um buraco no telhado do edifício e deu origem a um incêndio de pequenas dimensões.

O piloto estava a conduzir uma missão de treino para o Comando de Defesa Aeroespacial Norte-Americano, mais conhecido pela sigla NORAD.