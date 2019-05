Ken Loach e Elton John brilham no terceiro dia do Festival de Cannes

O terceiro dia do Festival de Cannes contou com a presença de um dos mais premiados realizadores da história do certame. O britânico Ken Loach, de 82 anos, já levou por duas vezes para casa a Palma de Ouro e ganhou ainda três Prémios do Júri.

Desta vez, o cineasta volta a entrar na competição oficial com o filme "Sorry, We Missed You", uma obra que expõe as dificuldades de uma família britânica durante a crise financeira de 2008.

Fora da competição oficial, mas com todas as atenções à volta foi também apresentado 'Rocketman', o filme realizado por Dexter Fletcher que retrata a vida de Elton John.

O cantor não faltou à estreia da obra, posando ao lado do ator galês Taron Egerton, de 29 anos, responsável por interpretar Elton John no grande ecrã.