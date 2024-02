Urso de Ouro para a franco-senegalesa Mati Diop

De Euronews

"Dahomey" acompanha o percurso de 26 obras de arte saqueadas pelos franceses em África no século XIX e restituídos ao Benim em 2021.

PUBLICIDADE

O Festival Internacional de Cinema de Berlim chegou ao fim e o júri da 74ª edição, liderado por Lupita Nyong'o, elegeu o seu vencedor entre os 20 filmes em competição.

O Urso de Ouro para Melhor Filme foi para Dahomey, da cineasta franco-senegalesa Mati Diop, que já tinha ganho o Grande Prémio em Cannes pelo seu filme Atlantics, de 2019.

O filme acompanha o percurso de 26 obras de arte saqueadas pelos franceses em África no século XIX e restituídos ao Benim em 2021.

Dahomey é o segundo documentário consecutivo a receber o Urso de Ouro de Berlim, depois de On the Adamant, do realizador francês Nicolas Philibert, no ano passado.

Diop dá uma voz ao passado, explora os destroços provocados pelo colonialismo, e junta-se à discussão em curso sobre o repatriamento de artefactos saqueados.

"Restituir é fazer justiça - ou nos livramos do passado ou assumimos a responsabilidade por ele", disse a realizadora, ao aceitar o prémio.