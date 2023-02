Berlinale entrega ouro a documentário francês e prata a filme português

O documentário "Sur l'Adamant", do realizador francês Nicolas Philibert conquistou o Urso de Ouro do Festival de Cinema de Berlim. O filme retrata o quotidiano de um barco no Rio Sena, que acolhe pessoas em tratamento psiquiátrico.

O filme "Mal Viver" do realizador português João Canijo recebeu o Urso de Prata. Canijo recebeu o prémio histórico para Portugal das mãos da atriz e cineasta Golshifteh Farahani.

A espanhola Sofia Otero, de 8 anos, ganhou o Urso de Prata para a melhor interpretação.