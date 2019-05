Últimos preparativos para o Festival de Cannes

Tamanho do texto

O tapetes vermelho está prestes a ser desenrolado em Cannes. Os organizadores do Festival de Cinema ainda têm mais algumas horas de preparativos até ao arranque oficial, mas o cartaz desta 72ª edição já está colocado e dá vida à famosa escadaria do Palácios dos Festivais.

Um cartaz em homenagem à realizadora Agnès Varda, grande figura do cinema francês, que morreu aos 90 anos no dia 29 de março. Foi a primeira mulher a receber a Palma de Honra do Festival há quatro anos.

A edição de 2019 é presidida pelo realizador mexicano Alejandro González Iñárritu. Charlotte Gainsbourg e Javier Bardem têm honras de abertura do festival na terça-feira.