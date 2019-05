Áustria: Escândalo leva Strache a deixar governo e liderança do FPO

Tamanho do texto

O vice-chanceler austríaco e líder do FPÖ, o partido austríaco da extrema-direita, apresentou a demissão do governo e também da chefia do partido.

Heinz-Christian Strache foi apanhado por um escândalo de conluio com oligarcas russos, divulgado pela imprensa alemã.

Em conferência de imprensa, Strache defende-se afirmando: "O único ato criminoso desta história é o vídeo ilegal feito pelos serviços secretos, que esperaram dois anos para o divulgarem., acrescentando: "Sim! Trata-se de um assassinato político".

Em causa está um vídeo em que é visto e ouvido em conluiu com uma suposta irmã de um oligarca russo, oferecendo acesso aos mercados públicos austríacos, ajuda para a compra do diário austríaco mais influente, o Kronenzeitung, e uma mansão em Ibiza, em troca de apoio financeiro para a campanha das legislativas de 2017.

O encontro terá sido uma encenação para o apanhar. Um terramoto político a uma semana das eleições europeias. Heinz-Christian Strache promete levar a tribunal quem "gravou esta reunião privada".

O vídeo foi gravado em julho de 2017; o líder do FPÖ formou um governo com o chanceler conservador Sebastian Kurz em dezembro de 2017 e assumiu a vice-chancelaria, na sequência das eleições legislativas.

Strache será substituído na vice-chancelaria e no FPO, pelo número dois do partido, Norbert Hofer.