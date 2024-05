Os partidos estabelecidos estão a abandonar os princípios morais ao abraçarem o discurso da extrema-direita sobre a migração, afirma o candidato principal.

Walter Baier, candidato principal do partido europeu A Esquerda, apelou a Ursula von der Leyen - presidente cessante da Comissão Europeia, candidata a um segundo mandato - para que tenha em conta a "enorme responsabilidade" que carrega nas suas aberturas aos partidos de extrema-direita.

Numa entrevista à Euronews, na quinta-feira, Baier censurou Von der Leyen por aquilo que descreveu como uma vontade de se associar a partidos de extrema-direita, após as eleições europeias de junho.

"É uma questão de princípio. Desistir da ideia de um cordão sanitário é uma grande responsabilidade", disse Baier, referindo-se à barreira que tradicionalmente impede os partidos tradicionais de se aproximarem de parceiros de extrema-direita.

O deputado aponta o "medo" dos partidos tradicionais de "confrontar" os extremistas como a principal razão para o aumento do apoio aos partidos de extrema-direita antes da votação de junho.

No mês passado, Von der Leyen abriu-se a uma futura colaboração entre o seu grupo de centro-direita PPE e o grupo nacionalista de direita ECR - que inclui o Vox de Espanha, o **Lei e Justiça (PiS)**da Polóniae o Irmãos de Itália de Giorgia Meloni - mas especificou que uma parceria "depende muito da composição do Parlamento e de quem está em que grupo".

A presidente cessante e fontes do seu círculo íntimo afirmam que só pretendem estabelecer pontes com parceiros pró-Ucrânia e pró-UE dentro do grupo ECR, como os Irmãos de Itália e o partido ODS do primeiro-ministro checo Petr Fiala.

O que levou os grupos centristas e de esquerda do Parlamento, incluindo a fação de extrema-esquerda de Baier, a assinarem uma declaração em que se comprometem a "nunca cooperar nem formar uma coligação com os partidos de extrema-direita e radicais, seja a que nível for".

Na quarta-feira, o partido de extrema-direita de Geert Wildersfechou um acordo de coligação governamental de quatro vias nos Países Baixos com os liberais, que pertencem ao grupo Renovar a Europa, o que causou polémica poucos dias depois de o grupo ter assinado o compromisso para isolar esses parceiros de extrema-direita.

Baier, oriundo do Partido Comunista Austríaco e escolhido para liderar as listas europeias da esquerda, apesar de ser desconhecidono palco da UE e não se ter candidatado a um lugar, diz que a agenda da migração é um excelente exemplo de como o centro-direita de Von der Leyen está a normalizar a extrema-direita e a permitir que esta entre na corrente dominante.

"A prova mais recente disso é o pacto de migração agora decidido no Parlamento Europeu e no Conselho Europeu, que é, de facto, a negação do direito individual de asilo", disse, referindo-se ao novo pacto da UE sobre migração e asilo, aprovado esta semana.

"Não é nada mais do que legitimar o que a extrema-direita está a dizer, e isso é errado. É estrategicamente errado. É moralmente errado. Estrategicamente é errado, porque significa abraçar o discurso da extrema-direita. E quanto ao aspeto humanista? É simplesmente uma vergonha", acrescentou.

O pacto, acordado após anos de amargas lutas internas, teve a oposição dos partidos de extrema-direita, que afirmaram que não era suficientemente robusto para reduzir o número de migrantes, e da extrema-esquerda, que o condenou por infringir os direitos fundamentais dos migrantes.

Os partidos de extrema-direita estão em crescimento por toda a Europa e são apontados como vencedores em sete Estados-Membros, incluindo a Áustria, o país natal de Baier, onde o populista Partido da Liberdade da Áustria (FPÖ) está cotado com 28% nas sondagens.

"É um partido corrupto, é um partido neofascista, mas é tratado como se fosse um partido normal, e isso é fundamentalmente errado", disse Baier a propósito do FPÖ. "Não são partidos normais."

Apesar de um descontentamento crescente com o centro político - alimentado pela subida dos preços e pela crescente instabilidade global - os partidos de extrema-esquerda não estão a atrair os eleitores da mesma forma que os rivais de extrema-direita. A Esquerda Europeia deverá ganhar apenas 32 lugares nas eleições de junho, perdendo sete deputados e continuando a ser a fação mais pequena do hemiciclo.

"Dois pesos e duas medidas" em relação a Gaza

Von der Leyen também prejudicou a reputação da UE na cena mundial com a sua posição inabalável de solidariedade com Israel durante a guerra em Gaza, disse Baier.

"O seu comportamento é típico da duplicidade de critérios", explicou, "é inadequado (...) e também não é honesto". "Acusar toda a gente que critica o atual governo israelita de ser antissemita é errado, é injusto. É contra a história e contra a razão. Por isso, de um modo geral, ela lidou (com o assunto) muito mal", disse. "Este tipo de dualidade de critérios desacredita a União Europeia no Sul Global", acrescentou.

Apesar de Von der Leyen ter sido duramente criticada pela sua relutância em apelar à contenção israelita em Gaza, deixou claro que um ataque à cidade de Rafah, no sul de Gaza - onde mais de um milhão de palestinianos se refugiam da guerra - seria uma linha vermelha e teria consequências. Mas Baier diz que palavras vazias não são "credíveis" sem medidas concretas.

Irlanda e Espanha, cujos governos partilham a mesma posição em relação à guerra em Gaza, apesar de serem oriundos de diferentes forças políticas, instaram Bruxelas a reabrir o acordo comercial com Israel - o chamado Acordo de Associação - numa tentativa de pressionar o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu a abster-se das suas operações na Faixa de Gaza sitiada. Mas estas propostas têm falhado sistematicamente em obter o apoio unânime dos 27 Estados-membros da UE.

"Temos de acabar com isto", defendeu Baier, "não devemos falar de palavras e discutir sobre palavras. Devemos concentrar-nos em acabar com o massacre destes homens e mulheres em Gaza."

"Precisamos de um cessar-fogo" na Ucrânia

O candidato principal também traçou uma linha ténue sobre a guerra na Ucrânia, dizendo que o bloco deve fazer tudo para apoiar os esforços de Kiev para resistir à agressão russa, ao mesmo tempo que apela a uma ampla desmilitarização na Europa.

"Os Estados-Membros da União Europeia gastaram 270 mil milhões de euros em armamento (em 2023). Comparem-no com as despesas de armamento da Rússia, por exemplo, que são cerca de 100 mil milhões de euros, e eles estão em guerra", argumentou Baier.

"Por isso, ninguém pode dizer que não estamos suficientemente equipados. E nós perguntamos: é suficiente ou não? Temos 15.000 ogivas nucleares no mundo, o que nos permitiria destruir o mundo 150 vezes", continuou. "É suficiente ou não é suficiente?"

PUBLICIDADE

Baier concorda que a Ucrânia tem o direito de defender a sua soberania e integridade territorial, mas apoia a perspetiva de se sentar à mesa para negociar a paz com o presidente russo, Vladimir Putin.

"É altura de criar as condições para a paz, iniciar negociações, um cessar-fogo e chegar a uma Ucrânia soberana e segura através de meios políticos", explicou. "Porque é óbvio que, no campo de batalha, a solução já não pode ser encontrada", conclui.