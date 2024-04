Análise: abertura eleitoral de Von der Leyen a Meloni pode dar frutos - ou sair o tiro pela culatra

Ursula von der Leyen deu o maior indício até agora de que estará disposta a trabalhar com o partido de extrema-direita de Giorgia Meloni após as próximas eleições para o Parlamento Europeu.

A abertura, que já tinha sido anteriormente sugerida, foi apresentada durante o primeiro debate entre os principais candidatos na segunda-feira à noite.

Von der Leyen, a atual presidente da Comissão Europeia e candidata incontestável para um segundo mandato, foi questionada sobre se iria cooperar com o grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus (ECR) uma vez formado o novo Parlamento.

O grupo ECR engloba forças de extrema-direita e eurocépticas como os Fratelli d'Italia (Itália), Lei e Justiça (Polónia), Vox (Espanha), Nova Aliança Flamenga (Bélgica), Partido Cívico Democrático (República Checa), Democratas da Suécia (Suécia) e Partido Finlandês (Finlândia). Reconquête!, o movimento do controverso incendiário francês Éric Zemmour, aderiu no início deste ano.

“Qual é a sua posição no ECR?” questionou Bas Eickhout, o representante dos Verdes. “Está na hora de ficar claro que não vai cooperar com o ECR!”

“Em primeiro lugar, é o Parlamento Europeu que tem de encontrar maiorias”, respondeu von der Leyen. Em seguida, von der Leyen explicou a importância do Estado de direito para a sua família política, o Partido Popular Europeu (PPE), o que levou o moderador a intervir e a repetir a pergunta de Eickhout.

“Depende muito de como é a composição do Parlamento e de quem está em que grupo”, afirmou.

“O quê?!” ripostou Eickhout.

Ao seu lado, Nicolas Schmit, o candidato socialista e atual Comissário para o Emprego e os Direitos Sociais, não tardou a entrar na luta para marcar os pontos necessários, depois de uma atuação pouco brilhante.

"Fiquei um pouco surpreendido com a sua resposta, dizendo que depende da composição do Parlamento Europeu", disse Schmit a von der Leyen, que, na prática, é a sua chefe.

“Os valores e os direitos não podem ser divididos em função de alguns acordos políticos. Ou negoceia com a extrema-direita, porque precisa dela, ou diz claramente que não há acordo possível porque não respeitam os direitos fundamentais pelos quais a nossa Comissão lutou”, acrescentou.

A troca de palavras tornou-se imediatamente no momento mais importante da noite, pois colocou von der Leyen, uma oradora bem preparada e eloquente, numa situação difícil.

O constrangimento só foi agravado por uma comparação: o Presidente, alguns minutos antes do vai-e-vem do ECR, tinha feito uma dura crítica a Anders Vistisen, o representante do partido de extrema-direita Identidade e Democracia (ID), que está envolto em alegações de influência russa e chinesa e que tem repetidamente, e sem pudor, expressado pontos de vista favoráveis ao Kremlin.

"Não nos devemos distrair do verdadeiro problema. O verdadeiro problema são os representantes de Putin, que tentam destruir a União Europeia a partir do seu interior através da desinformação e da polarização. E estamos a ver um exemplo disso esta noite", disse von der Leyen sobre Vistisen.

"Quero ser muito clara. Não permitiremos que destruam a União Europeia! Somos mais fortes do que vocês e vamos lutar contra a vossa interferência com todos os meios!"

Duas mulheres de Estado

O interrogatório de von der Leyen poderia ser reformulado em termos mais simples: Até que ponto é que a direita é demasiado direita?

Há meses que este enigma paira sobre a atual presidente, mesmo antes de ela ter anunciado oficialmente a sua candidatura à reeleição, em meados de fevereiro.

Um partido do PPE, Forza Italia, está ligado aos Fratelli d'Italia (ECR) de Giorgia Meloni e à Lega (ID) de Matteo Salvini, no que os analistas descreveram como o governo mais conservador da história moderna de Itália. A herança pós-fascista da Fratelli d'Italia reforçou ainda mais a imagem de um executivo regressivo.

Mas a colaboração ECR-ID-PPE, inicialmente recebida com receio em Bruxelas, deixou os críticos perplexos, uma vez que Meloni começou a mostrar uma abordagem mais pragmática da política da UE, ao mesmo tempo que fazia avançar a sua agenda conservadora a nível interno.

No ano passado, Meloni teve reuniões amigáveis com os seus homólogos dos "Quatro Grandes" - o alemão Olaf Scholz, o francês Emmanuel Macron e o espanhol Pedro Sánchez - apesar de todos eles defenderem projetos bastante diferentes. A série "vis-à-vis" jogou a seu favor, construindo uma reputação de estadista emergente com poder de influência.

Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen têm trabalhado em estreita colaboração no domínio da política de migração e asilo. Roberto Monaldo/LaPresse

Entretanto, fez viagens conjuntas com von der Leyen à Tunísia, Lampedusa, Kiev e, mais recentemente, ao Cairo, onde orgulhosamente anunciou um novo acordo de 7,4 mil milhões de euros para impulsionar a economia egípcia e reforçar os controlos fronteiriços.

O facto de três destas quatro viagens terem como tema a migração reflete uma simbiose ideológica crescente. Depois de a Comissão ter manifestado uma reação vaga ao protocolo italiano que prevê o envio de pedidos de asilo para a Albânia, von der Leyen classificou-o de "pensamento inovador". Por outro lado, o apoio de Meloni era essencial para avançar com a reforma global da política de migração e asilo da UE.

A equipa da Presidente também confiou no primeiro-ministro italiano para atuar como mediador junto do húngaro Viktor Orbán, a fim de evitar o colapso do apoio multifacetado do bloco à Ucrânia, que von der Leyen costuma referir como uma das suas maiores realizações.

"Claramente não é o caminho"

A questão, portanto, não deveria ser se von der Leyen trabalharia com Meloni, mas se estenderia esse convite a todos os seus companheiros, como o Vox em Espanha, Direito e Justiça (PiS) na Polónia e Reconquête! em França, forças que são muito menos reticentes em imitar o pragmatismo de Meloni e desafiar a ténue e indefinida barreira entre a extrema-direita e a direita dura.

Segundo as sondagens, prevê-se que o ECR cresça significativamente após as eleições de junho, tornando-se potencialmente a terceira maior força no Parlamento Europeu, com a incorporação de alguns partidos não filiados e com ideias semelhantes, como o Fidesz de Orbán.

O grupo ECR, como previsto por Meloni na semana passada num comício de campanha, está pronto para “desempenhar um papel fundamental na mudança das políticas europeias”.

Estas mudanças ajudam a explicar os movimentos cuidadosos de von der Leyen, uma vez que o seu potencial segundo mandato teria de ser confirmado pelos líderes da UE e, depois, pelo Parlamento Europeu. Embora tenha repudiado inequivocamente o Identidade e a Democracia, considerando-o “amigo de Putin”, a sua retórica tem poupado até agora a ECR, como o debate de segunda-feira mais uma vez demonstrou, para manter as comunicações abertas - e possivelmente garantir cerca de 80 votos a seu favor.

“O partido de Meloni apoiaria Ursula von der Leyen ou outro candidato se obtivesse algo importante em troca”, disse Doru Frantescu, CEO da EU Matrix, uma plataforma de investigação, que sugeriu as pastas da concorrência ou do mercado interno.

“Não é um apoio incondicional, não têm motivos para o fazer”.

Mas deixar a porta entreaberta à ECR, um grupo que prometeu virar o Pacto Ecológico "de pernas para o ar" e que se opõe à "proliferação da cultura do cancelamento", pode facilmente sair pela culatra e escapar ao controlo de von der Leyen: um apoio de Meloni irá certamente alienar os socialistas (S&D) e os Verdes no Parlamento, que têm sido fundamentais para ajudar a Presidente a avançar com as propostas mais transformadoras do seu primeiro mandato.

"Este não é claramente o caminho", disse a líder do S&D, Iratxe García Pérez, nas redes sociais, depois de assistir ao debate. "A Europa precisa de parar aqueles que querem destruir as nossas democracias. Não fazer pactos com eles!"

"O que sempre foi um segredo aberto é agora oficial e claro", disse Katrin Langensiepen, dos Verdes. "É uma vergonha!"

Os liberais do Renew Europe poderiam também ser afastados pela aliança tácita com um grupo que atacou os direitos das mulheres, o acesso ao aborto e a comunidade LGBTQ. A inclusão do Fidesz de Orbán seria simplesmente indigesta para os defensores do mercado livre, que fizeram da luta contra o retrocesso democrático uma das suas principais prioridades.

"Quem votar na CDU (União Democrata-Cristã da Alemanha) de Ursula von der Leyen, nas eleições europeias, está a colaborar com esta política", afirma Moritz Körner, eurodeputado alemão do Renew Europe.

Com uma rebelião em massa de socialistas, verdes e liberais, von der Leyen enfrentaria um caminho impossível para a reeleição. A sua agenda centrista desmoronar-se-ia à vista de todos.Mas, com uma rejeição aberta da ECR, poderia arriscar-se a uma reação negativa entre os seus pares de centro-direita, alguns dos quais vêem a coligação de Meloni como um modelo viável e eficaz.

Caberá à aritmética elementar e aos instintos políticos de von der Leyen equilibrar a balança e abrir caminho até ao poder.