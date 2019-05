Tamanho do texto

Veneza foi inundada este fim de semana. A água subiu muito acima do normal para a época; acima de muitos registos de inverno. Uma conjugação rara de fenómenos climáticos fez subir o nível da Lagoa de Veneza um metro e 10. É o quarto valor mais alto registado em maio nos últimos 147 anos - ou seja, desde 1872, data dos primeiros dados.

De acordo com as autoridades italianas, o nível da água continuar acima do normal para a época até terça-feira.