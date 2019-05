"Nunca ameaces um iraniano". Zarif responde a Trump

O "sarcasmo genocida" de Trump não vai acabar com Irão. É resposta do ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros à nova ameaça do Presidente dos Estados Unidos. Javad Zarif fez como o chefe de Estado norte-americano e usou o Twitter para enviar o recado: "O senhor Trump espera ter sucesso onde Alexandre [o Grande], Gengis [Khan] e os outros agressores falharam". Numa espécie de lição de história do Irão, Zarif lembra que os agressores partiram e que o país resistiu e garante que "o terrorismo Económico e o sarcasmo genocida não vão acabar com o Irão."

Donald Trump tinha ameaçado diretamente as autoridades de Teerão.

Os Estados Unidos já marcam posição militar na região, com um porta-aviões estacionado no Golfo Pérsico. Trump diz que Washington está disposto a aumentar a pressão: "Se o Irão quiser lutar, esse será o fim oficial do Irão. Nunca mais ameacem os Estados Unidos!", ecreveu no Twitter.

Com a resposta do ministro iraniano, aguarda-se nova reação do presidente que veio entretanto dizer que não estava nos seus planos fazere guerra na região.