O partido da extrema-direita na Áustria não deverá perder muitos votos nas eleições europeias, apesar do atual escândalo em que está envolvido, segundo as mais recentes sondagens.

Um caso de alegada corrupção do líder do Partido da Liberdade, por parte de uma cidadã russa, levou à sua demissão do cargo de vice-chanceler, já que estava em coligação com o partido de centro-direita no poder.