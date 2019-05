Werner Herzog regressa a Cannes com "Family Romance, LLC"

E se pudesse alugar um pai, uma mãe, um neto ou um amigo? Conseguir a pessoa perfeita para as necessidades do cliente? É esta a premissa de "Family Romance, LLC", o mais recente filme do realizador alemão Werner Herzog, apresentado agora no festival de Cannes.

Baseado na agência japonesa com o mesmo nome fundada em 2009 por Yuichi Ishii, o cineasta germânico, responsável por obras históricas como "Aguirre, a Cólera dos Deuses" ou "Fitzcarraldo", destaca o humanismo da nova película.

"O filme analisa profundamente a condição humana, e olha para algo que é quase futurista, que está no nosso horizonte. E não é só o romance de família, onde se pode alugar amigos ou membros da família já desaparecidos", afirma Herzog.

Num mundo cada vez mais social, "Family Romance, LLC" é um retrato da solidão e da reestruturação das relações familiares.

Sem falar uma palavra de japonês, o realizador, de 76 anos, financiou o projeto com a própria produtora e voltou assim a Cannes 25 anos depois.