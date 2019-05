Holanda abre eleições europeias

Tamanho do texto

A Holanda é o primeiro Estado-membro a votar para as eleições europeias. As urnas abriram esta quinta-feira de manhã e em jogo estão 26 lugares no Parlamento Europeu.

O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, já exerceu o direito de voto em Haia. O líder do Partido Popular para a Liberdade e Democracia espera conter a esperada subida dos partidos eurocéticos e de extrema-direita nesta votação.

Geert Wilders, do Partido da Liberdade, é um dos rostos dessa tendência e já depositou o voto na urna. No entanto, a expressão de Wilders na votação holandesa poderá ser ofuscada pelo eurocético e nacionalista Thierry Baudet.

O líder do Fórum para a Liberdade ganhou protagonismo com a vitória nas últimas eleições regionais e ambiciona agora ver o partido - criado em 2015 - eleger eurodeputados pela primeira vez para o Parlamento Europeu, em Estrasburgo.

Por fim, Jesse Klaver, dos Verdes holandeses, fez-se acompanhar na votação pelo filho recém-nascido ao colo.

Com legítimas aspirações ao lugar de presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans foi igualmente votar esta quinta-feira.

O vice-presidente da Comissão Europeia foi o escolhido do Partido Socialista Europeu, na esperança de ultrapassar o Partido Popular Europeu e de suceder a Jean-Claude Juncker.

As urnas fecham às 21h00 locais, 20h00 em Lisboa, e os resultados devem ser conhecidos somente no domingo.