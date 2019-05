Justiça francesa aperta Nasser Al-Khelaïfi

Tamanho do texto

Foi o futebol que o tornou conhecido mas foi o atletismo que o colocou em apuros. O presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, foi acusado pela justiça francesa de corrupção ativa devido ao alegado pagamento de mais de três milhões de euros a Papa Massata Diack, filho do antigo líder da Federação Internacional de Atletismo, Lamine Diack.

A transferência suspeita terá sido efetuada dias antes da votação para a atribuição da organização dos Campeonatos do Mundo de atletismo de 2017 e de acordo com a acusação, tinha por objetivo favorecer a candidatura do Qatar.

A escolha acabou por recair na candidatura de Londres, mas Doha tem já garantida a organização dos mundiais de atletismo de 2019. Nasser Al-Khelaïfi garante estar inocente e assegura que não não teve qualquer interferência na candidatura da capital do Qatar.