Os cinco cargos principais da União Europeia

A nova composição do parlamento europeu irá ser determinante na escolha dos ocupantes dos principais cargos da União Europeia.

Em primeiro lugar está o cargo de presidente da comissão europeia, o braço executivo da UE. O mandato do luxemburguês Jean-Claude Juncker está prestes a terminar.

Cabe ao Conselho Europeu avançar com propostas que terão de ser aprovadas pelo parlamento. O futuro presidente da comissão tomará posse a 1 de novembro.

O cargo de presidente do parlamento europeu está igualmente aberto. Atualmente este cargo é ocupado pelo italiano Antonio Tajani. Entre várias funções, cabe ao presidente dar o aval final ao orçamento europeu.

De seguida temos o lugar de presidente do Conselho Europeu. Este cargo é ocupado atualmente pelo polaco Donald Tusk.

Entre várias funções, cabe ao responsável por este lugar criar consensos entre os chefes de estado e governo que compõem o conselho europeu.

O banco central europeu é outra peça fundamental da União Europeia. É função do presidente da instituição coordenar e conduzir a política económica e monetária da UE.

Este cargo é atualmente ocupado pelo italiano Mario Draghi.

Finalmente, a União Europeia conta ainda com um alto representante para a política externa e segurança, um cargo de coordenação entre as polítias externas dos membros da União Europeia.

A responsável atual é a italiana, Federica Mogherini.

"Enquanto cabe ao parlamento europeu confirmar o presidente da Comissão Europeia, é o Conselho Europeu que avança com a proposta. E aqui, as maiorias são muito diferentes por comparação ao Parlamento Europeu. É por isso que digo que em primeiro lugar é preciso ver o que pensa o Conselho Europeu. E não se trata apenas do presidente da comissão europeia, é daqui que vem também o presidente do BCE assim como o próprio presidente do Conselho Europeu", afirma o diretor do Centro de Estudos Europeus, Daniel Gros.

Os dados estão lançados. A cimeira europeia iniciada esta terça-feira marca o início de um processo de negociações que culminará na escolha das figuras que irão ser determinantes na direção futura da União Europeia.