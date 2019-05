Brigitte Bierlein assume chancelaria interina

Tamanho do texto

Brigitte Bierlein é a primeira mulher chanceler, na Áustria, e vai liderar o Governo de transição.

O presidente do país, Alexander van-der Bellen, nomeou, esta quinta-feira, a presidente do Tribunal Constitucional como chanceler interina.

"Estou feliz por lhes apresentar uma personalidade, sobre quem um jornal uma vez escreveu: 'Sempre a primeira'. E, na verdade, ela será mais uma vez a primeira: a primeira mulher chanceler", sublinhou van-der Bellen.

Brigitte Bierlein irá formar um Governo técnico interino que cuidará dos assuntos do quotidiano até as eleições parlamentares previstas para setembro.

"Considero ser minha responsabilidade política nacional contribuir com a minha parte nesta - até agora - situação única na história da Segunda República e quero assumir esta elevada responsabilidade."

Bierlein inicia, nos próximos dias, conversações com os partidos políticos e organizações da sociedade civil.

O Executivo do antecessor, Sebastian Kurz, foi derrubado, esta semana, no Parlamento na sequência de uma moção de censura por causa do escândalo de corrupção que envolveu o parceiro de coligação, Heinz-Christian Strache.

O líder do Partido da Liberdade, da extrema-direita, foi filmado a propor acordos a uma alegada sobrinha de um empresário russo.