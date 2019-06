Papa Francisco conclui primeiro dia de visita à Roménia

Tamanho do texto

Ao final do primeiro dia de visita à Roménia, o Papa Francisco celebrou uma missa na catedral de São José em Bucareste. O Santo Padre chegou o seu papamóvel e foi recebido por milhares de pessoas, apesar da chuva.

A visita à Roménia, de maioria cristã ortodoxa, acontece logo depois da presença na Bulgária e na Macedónia do Norte.

Na Roménia, apenas cerca de 5% da população é católica. Durante os três dias previstos no país, Francisco tem agendadas pelo menos 6 paragens. Um dos objetivos é reforçar laços com a igreja ortodoxa.

Antes do serviço na catedral de São José, o Papa encontrou-se com as autoridades, sociedade civil e o corpo diplomático.

Francisco foi recebido pelo Presidente da Roménia, Klaus Werner Iohannis a que se seguiu uma cerimónia de boas-vindas no do Palácio Presidencial.