Klopp: "Isto é apenas o início"

Apesar de o jogo não ter sido propriamente memorável, razões não faltam para os seguidores do Liverpool celebrarem, cada um à sua maneira, esta vitória na Liga dos Campeões.

À saída do Estádio Metropolitano, em Madrid, um adepto salientava o incrível que é "ser campeão pela sexta vez".

Claro que, do lado do Tottenham, o estado do espírito era bem diferente. Havia quem nos realçasse a "grande desilusão que é perder assim, com o Liverpool a marcar no início e no final".

No fim do encontro, o treinador Jürgen Klopp garantiu que esta vitória do Liverpool "é apenas o início" e que já está a pensar na próxima final da Liga dos Campeões em Istambul.