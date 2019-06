Neymar defende-se de acusação de violação

"Foi uma armadilha" - assim se defende Neymar da acusação de violação apresentada em São Paulo por uma mulher. Alegadamente, em questão está um encontro entre ambos em Paris, depois de terem travado conhecimento através do Instagram.

A queixosa, que mantém o anonimato, diz que o jogador do Paris Saint-Germain "fez uso de violência para forçar uma relação sexual sem consentimento". O jogador respondeu com um vídeo que dura quase meia hora.

"A partir de agora, vou expor tudo, expor toda a conversa que tive, todos os nossos momentos. É íntimo, mas é necessário abrir, é necessário expor para provar que realmente não aconteceu nada de mais", declarou.

Neymar revelou então as conversas entre ambos no WhatsApp, incluindo fotos que a jovem em causa lhe terá enviado. A suposta vítima esteve em Paris de 15 a 17 de maio. Avançou com a queixa no dia 31, quando já se encontrava no Brasil.

Segundo alguns media brasileiros, o jogador, que se prepara agora no seu país natal para a Copa América, terá pago pago a viagem e o hotel para a jovem se deslocar até à capital francesa.