Oposição de centro-esquerda sobe ao poder na Dinamarca

A aliança de centro-esquerda dinamarquesa, na oposição, triunfou nas eleições gerais desta quarta-feira com quase 47% dos votos frente aos 43% do bloco governamental de direita, atingido pela derrocada do Partido Popular.

Ainda na reta final da contagem dos votos, o centro-esquerda ficava com 89 assentos dos 179 do parlamento dinamarquês, a um assento da maioria absoluta, que poderá conseguir com o apoio dos ecologistas do Alternativa.

O partido social-democrata foi a força mais votada com quase 27%, à frente do Partido liberal do primeiro-ministro Lars Løkke Rasmussen, com 24 %, e dos "populares", que perderam metade do apoio ao ficarem, provisoriamente, com apenas 9,6% dos votos.