Jovens do mundo inteiro aprendem valores do futebol

O futebol é muitas vezes associado aos conceitos de vitória, rivalidade e competição. O programa Football for Friendship procura destacar outro tipo de valores entre os mais jovens.

A edição 2019 de Football for Friendship decorreu em Madrid. Durante uma semana, crianças de mais de 50 países jogaram futebol em equipas mistas. O objetivo dos organizadores é promover valores como a tolerância e o respeito.

Para muitos dos participantes, o programa foi uma oportunidade para viajar, pela primeira vez, para um país estrangeiro "Há pessoas da Rússia, de Tóquio, do Bangladesh, vêm de muitos países. Estou feliz por estar aqui", afirmou Ravindu, do Sri Lanka.

Apesar de serem oriundos de países diferentes, os participantes encontraram formas de comunicar uns com os outros. "Se alguém não fala inglês comunicamos com as mãos ou alguém traduz", contou Petros, da Grécia.

Programa integra mais raparigas

Este ano, o programa contou com um número mais elevado de raparigas, mas, mesmo assim, as mulheres estiveram em minoria. "Tratam-me da mesma forma, mas, no início, tive receio... não sei", contou Sophie, dos Estados Unidos.

A edição 2019 foi a ocasião para bater o recorde mundial do treino de futebol com o maior número de nacionalidades. Estiveram em campo crianças de 57 nacionalidades.

"Este recorde é especial porque mostra que toda a gente pode jogar futebol, os grandes, os pequenos, as raparigas e os rapazes, todos podem participar", declarou Anna Louise Orford, representante do Guiness World Records.

Este ano, o programa integrou um curso online para jovens treinadores do mundo inteiro. Além dos aspetos técnicos e táticos da função, os alunos integram a importância do respeito mútuo quando se está em campo.

"Recebemos pedidos de treinadores de diferentes países e regiões. Eles fizeram propostas e queriam este tipo de programa. Este programa online foi concebido especialmente para eles", declarou Viktor Zubkov, presidente da empresa russa Gazprom, que patrocina a iniciativa desde 2013.

A participação de Ricardo Carvalho

Os participantes tiveram a a oportunidade de conhecer estrelas do mundo do futebol. Em entrevista à euronews, Ricardo Carvalho afirmou que gostaria de ter tido a oportunidade, em criança, de participar num programa como o Football for Friendship.

"Infelizmente não tive a oportunidade, mas, lutei para crescer e evoluir. O mais importante é que as crianças possam perseguir os seus sonhos e crescer como qualquer criança", afirmou Ricardo Carvalho.

Todos os os anos, a iniciativa termina com um torneio de futebol. No final, há vencedores e vencidos, mas há sobretudo novas amizades. Este ano, os participantes puderam ainda assistir à final da Liga dos campeões na capital espanhola.