Veteranos do Dia D rumam à Normandia

Os jovens que há 75 anos embarcavam em direção à Normandia não sabiam se iriam regressar, nem tão pouco que seriam os protagonistas anónimos de um dia que mudou o rumo da História.

São os heróis do Dia D, hoje, todos à volta dos 90 anos. Para celebrar a data que ditou o começo do fim da Segunda Guerra Mundial, voltaram ao mar e a fazer o mesmo percurso que terminou a 6 de junho de 1944.

75 anos depois e com bastante mais conforto, os veteranos foram convidados a voltar às praias onde enfrentaram as tropas nazis para as cerimónias de homenagem aos sobreviventes e a quem ficou pelo campo de batalha.

Para muitos, é a primeira vez que retornam à Normandia, em França, depois dos confrontos que marcaram as suas vidas e a história da humanidade.