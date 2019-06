O adeus de Theresa May a Downing Street

É o último dia de Theresa May enquanto Primeira-ministra do Reino Unido e líder dos Conservadores. May manter-se-á no cargo, interinamente, até ser escolhido um sucessor.

As dificuldades para chegar a um acordo "ordenado" com Bruxelas, para a saída do Reino Unido da União Europeia, ditaram o destino da segunda mulher a chefiar o governo do país.

Foram meses de grandes desafios e provações, para Theresa May, para fazer aprovar, pelo Parlamento britânico, o seu acordo. Com contendas de bastidores, mesmo no seio dos Conservadores, onde começava a desenhar-se uma força, cada vez maior, de oposição. O peso do parlamento empurrou-a para a porta de saída mostrando quem tem a última palavra:

"O Parlamento não deixará de estar no centro do processo de tomada de decisão sobre o Brexit. Isso não vai acontecer. É tão óbvio que quase nem precisa de ser dito. É assim e será assim", afirmou ao Parlamento John Bercow, porta-voz da Câmara dos Comuns.

O novo líder dos conservadores e novo primeiro-ministro será anunciado a 22 de julho, três meses antes da data marcada para o Brexit. Boris Johnson diz ser o sucessor natural de Theresa May apesar de toda a controvérsia à sua volta.

Ainda assim, não é o único a querer chegar a Downing Street, são aliás onze os candidatos. Michael Grove, atual Secretário para o Meio Ambiente é um deles. Grove é, claramente, o candidato "anti-Boris Johnson", e é muito provável que consiga reunir os votos para ir avançando na corrida.

Já Dominic Raab, ex-secretário para o Brexit, é o terceiro na lista de preferências dos Conservadores, de acordo com as sondagens. O seu ponto fraco é, naturalmente, o seu papel que desempenhou nas negociações para a saída do Reino Unido da União Europeia.

Entre os cinco candidatos que estão na linha da frente na sucessão a May, ainda que na cauda, e todos eles homens, estão Jeremy Hunt, atual Secretário para os Negócios Estrangeiros e Sajid Javid, forte defensor da imigração.