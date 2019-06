Família real celebra o aniversário oficial da Rainha Isabel II

Tamanho do texto

A família real saiu à rua para o Trooping the Colour, o desfile que marca o aniversário oficial da Rainha Isabel II, ou seja, data em que se celebra o soberano britânico.

Na cerimónia participaram 1400 soldados, 400 cavalos e mais de 200 músicos.

As cerimónias, todos os anos assistidas por milhares de pessoas, recriam o momento da preparação para a batalha, que aconteceu há 260 anos.

Reuters

A Rainha marca presença neste cortejo desde 1947, número recorde de aniversários celebrados por um monarca.

Depois dos desfiles nos carruagens, a família real sobe à varanda do Palácio para ver os tradicionais voos que deixam marcadas, no céu, as cores da bandeira britânica.