Ameaça de bomba em Malmö

Uma ameaça de bomba levou a polícia sueca a disparar sobre um homem na estação ferroviária de Malmö. As testemunhas relatam que o suspeito proferiu várias ameaças e afirmava estar armado e ter na sua posse explosivos. As autoridades suecas trataram o caso como uma ameaça terrorista e imobilizaram o suspeito com tiros nas pernas.

O suspeito acabou por ser o único ferido na operação. Foi hospitalizado mas até ao momento recusou sempre cooperar com as autoridades. Desconhecem-se os motivos para já a intervenção policial apurou que os sacos onde o homem garantia ter explosivos eram perfeitamente inofensivos.