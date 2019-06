Ministro alemão tenta salvar acordo nuclear do Irão

Tamanho do texto

O ministro dos negócios estrangeiros alemão lidera um esforço europeu para tentar diminuir as tensões entre os EUA e o Irão e tenta preservar o acordo nuclear com as potências mundiais.

Em Abu Dhabi, a caminho de Teerão, Heiko Maas reforçou a importância do acordo para as partes: "Ao longo do debate, os europeus sempre representaram um ponto de vista comum: queremos manter este acordo. Também reagimos ao fato dos Estados Unidos terem abandonado o acordo e reintroduzido sanções."

Maas deve entrar em conversações com o presidente Hassan Rouhani. No mês passado, o Irão já reduziu alguns dos compromissos previstos no acordo de 2015.

Rouhani ameaçou retomar o enriquecimento de urânio caso as exigências do Irão não sejam atendidas e deu um prazo de 60 dias para as negociações.