Tokaiev vence as eleições presidenciais no Cazaquistão

Kassym-Jomart Tokaiev era o candidato favorito e venceu as eleições presidenciais no Cazaquistão. Tokaiev recebeu 70.76% dos votos e contou com o apoio do antigo presidente Nursultan Nazarbaiev. O ex-chefe de Estado demitiu-se do cargo em março, depois de quase 30 anos à frente dos destinos do país.

O Cazaquistão viveu uma fase de agitação social durante a campanha eleitoral que ficou marcada por várias ondas de protesto e por confrontos com a polícia. As manifestações contra o governo continuaram mesmo no dia das eleições. Um grupo apelou ao boicote em Almaty e as autoridades prenderam centenas de manifestantes.