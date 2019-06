Semana da Moda de Dakar mostra as melhores criações africanas

Tamanho do texto

É o grande momento dos criadores africanos que mostram as novas coleções na semana da moda de Dakar.

"Moyo By Bibi" é uma marca de acessórios de luxo feitos à mão, inspirada na tradição queniana e na cultura das tribos. Todos os acessórios foram feitos à mão por pessoas das aldeias do Quénia, seguindo o método tradicional.

Adama Ndiaye, também conhecida como ADAMA PARIS é uma das grandes promotoras da moda africana. Vive entre Paris e Dakar e é também a fundadora da Semana da moda de Dakar: "Todos os anos, queremos mostrar ao público senegalês e ao mundo - porque temos a sorte da presença da televisão - os belas criações africanas e a bela criatividade africana."

A atriz espanhola Rossy de Palma esteve presente no desfile da marca senegalesa "SISTERS OF AFRICA". É reconhecida internacionalmente pelos papéis nos filmes de Pedro Almodóvar e já desfilou para estilistas como Jean-Paul Gaultier ou Thierry Mugler. Cobre esta semana da moda para a revista Vogue espanhola. "Temos algumas páginas na Vogue Espanha e todos merecem um destaque, faremos o nosso melhor. O mais importante é dar atenção a esta semana de moda, para que as pessoas na Europa vejam que é uma semana magnífica."

A estilista congolesa Lupita Swaga apresentou uma coleção Afro-futurista, um estilo que começa a surpreender na Semana de Moda de Dakar.