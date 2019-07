O "Pesadelo Americano"

Tamanho do texto

Dezenas de migrantes que esperavam no México por uma autorização para entrar nos Estados Unidos decidiram regressar aos países de origem. Esta terça-feira, cerca de 70 pessoas regressaram em autocarros fornecidos pelo abrigo onde vivam, na cidade fronteiriça de Juárez.

Mais de 15 mil requerentes de asilo esperam uma resposta das autoridades norte-americanas em território mexicano. Vivem com carências graves, no que diz respeito ao acesso a abrigos, comida e ajuda legal.

Para Elisa Serna, migrante natural das Honduras, a esperança transformou-se em desilusão.

“A verdade é que o tratamento que recebemos não foi bom. O sonho americano tornou-se em pesadelo americano. Em alguns aspetos, apesar de ser pobre, estou muito melhor no meu país."

Com a política de enviar os requerentes de asilo de volta ao México, os Estados Unidos querem evitar que os migrantes vivam durante anos no país à espera de uma resposta. A administração Trump diz que muitos pedidos são falsos e que os requerentes desistem quando perceberem que têm de esperar muito tempo no México.