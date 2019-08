Problema crítico na barragem de Whaley Bridge

O risco de colapso da barragem que cedeu perto de Whaley Bridge no norte de Inglaterra é crítico e as autoridades correm contra o tempo para evitar o desastre. As previsões de mau tempo fazem prever o pior, apesar do nível das águas ter sido reduzido em meio metro nas últimas 24 horas.

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson visitou o local. "Existe um grande, grande problema estrutural com a barragem. O que precisa ser feito agora é retirar toda a água, avançar com as reparações necessárias e reconstruir a barragem. Obviamente, é isso que vamos fazer", explicou o chefe de governo.

O exército mobilizou um helicóptero Chinook para lançar balastro sobre a estrutura e impedir o colapso, mas a operação é delicada, pois o peso dos remendos pode provocar outros danos colaterais na barragem.

Os residentes de Whaley Bridge, nas imediações, deverão ficar impedidos de regressar às suas casas durante vários dias.