Os bons do "wakeboard" não ficaram a dever nada à gravidade na cidade portuguesa de Tomar onde se desenrolou mais uma etapa do Campeonato Mundial de Cable Wakeboard.

Tratou-se do Tomar Pro Wakeboard nas águas do rio Nabão e com o brasileiro Pedro Caldas a revelar-se triunfante na cidade dos templários. O atual campeão mundial júnior conquistou a principal fatia dos 10 mil euros em prémios.