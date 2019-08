Irão apreende petroleiro no Golfo Pérsico

Tamanho do texto

Irão anunciou que apreendeu mais um petroleiro no golfo pérsico e deteve sete tripulantes

Irão anunciou que a Guarda Revolucionária apreendeu um petroleiro que "traficava combustível" no Golfo Pérsico.

A agência de notícias Fars disse que sete tripulantes foram detidos quando o navio foi apreendido.

Contudo, não se conhecem mais detalhes sobre o petroleiro ou a nacionalidade da tripulação do terceiro navio comercial apreendida pelas forças iranianas nas últimas semanas, e a segunda acusada de contrabandear combustível.

As tensões agudizaram-se no Golfo Pérsico nos últimos meses, à medida que os Estadso Unidos (EUA) aumentaram a presença militar e os petroleiros foram apreendidos pelas forças iranianas ou alvo de sabotadores.

As tensões estão ligadas à decisão dos EUA, no ano passado, de se retirar do acordo nuclear de 2015 e impor sanções ao Irão.