Incêndio de grandes dimensões na ilha grega de Evia

Um incêndio de grandes dimensões deflagrou esta terça-feira numa floresta na ilha grega de Evia. Os ventos fortes ajudaram a espalhar rapidamente o fogo e as chamas estão a devastar parte de uma zona abrangida pelo programa de proteção da natureza da União Europeia.

Até agora não há registo de vítimas. Ao início da tarde, por decisão das autoridades, os habitantes de três aldeias tiveram de abandonar as casas e um Mosteiro foi evacuado.

Mais de 227 bombeiros, 6 aviões de descarga de água e 5 helicópteros estão envolvidos nas operações. A cortina de fumo já chegou à capital, Atenas, que fica a cerca de 100 quilómetros de distância.

Em declarações aos meios de comunicação locais, o vice-governador de Evia disse que "as perspetivas não são otimistas, que há muito trabalho pela frente e que apesar do esforço das equipas de combate a incêndios, as chamas são incontroláveis”.

Para além do incêndio em Evia, há fogos por controlar em pelo menos quatro outras regiões da Grécia.

O país enfrenta com frequência incêndios florestais durante os meses secos de Verão.

As autoridades tinham alertado para o risco elevado de incêndios nesta semana.