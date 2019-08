"Primeiro" Porsche vai a leilão

Tamanho do texto

Sereno, do alto dos 80 anos, o primeiro Porsche do mundo vai a leilão, este sábado, na Califórnia.

O modelo 64 nasceu em 1939, das mãos do fundador da marca. Ferdinand Porsche tencionava participar com ele na corrida dos 1500 km entre Berlim e Roma, numa campanha de propaganda do partido nazi alemão.

A II Guerra Mundial viria a deitar por terra os planos de Ferdinand e a possibilidade de uma produção em série do modelo.

Dos três exemplares construídos, apenas este sobreviveu intacto.

Com um motor da Volkswagen de quatro cilindros, modificado e refrigerado a ar, 40 cavalos de potência e a atingir uma velocidade máxima de 140 quilómetros por hora, não chega aos nossos dias como o modelo mais apto para corridas.

O título de primeiro é também negado pela própria Porsche, que data o início da marca em 1948.

Mas, apesar de todos os obstáculos no caminho, estima-se que o antecessor de todos os Porsche atinja a meta dos 18 milhões de euros.