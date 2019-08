Carrossel gera polémica na Alemanha

Tamanho do texto

Parecia ser um carrossel igual a tantos outros num parque de diversões igual a tantos outros na cidade alemã de Löffingen. O problema só foi visto já com a máquina em funcionamento, duas suásticas gigantes que giravam nos céus da Alemanha. A atração foi prontamente suspensa e tem os dias contados.

De acordo com o proprietário do parque de diversões, Rüdiger Braun, "já foi decidido juntamente com os fabricantes substituir este modelo. Será revisto e em vez de quatro braços, teremos apenas três".

O caso fez furor nas redes sociais mas rapidamente foi resolvido com a habitual eficácia alemã.