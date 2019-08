"Breves de Bruxelas": Resgate de migrantes e preparativos para Brexit

Tamanho do texto

A França foi o primeiro membro da UE a dizer que poderá receber alguns dos 356 imigrantes a bordo do navio humanitário Ocean Viking, sob bandeira norueguesa, parado no canal da Sicília.

A Comissão Europeia pediu, quarta-feira, solidariedade semelhante à demonstrada por seis países que receberão migrantes do baco humanitário espanhol Open Arms, entretanto desembarcados.

Neste programa que passa em revista a atualidade europeia diária destacamos, ainda, os preparativos do governo britânico para Brexit sem acordo.

A pouco mais de dois meses do prazo estabelecido para a saída do Reino Unido da União Europeia, os serviços de registo das empresas no sistema alfandegário lança-se numa corrida contra o tempo.